Госдума перенесла слушания по проекту закона о реновации в Москве

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Москва, 23 мая. Первый зампред нижней палаты Иван Мельников сообщил, что законопроект о реновации жилья в Москве будет рассмотрен депутатами Государственной думы 9 мая.

«Второе чтение этого законопроекта будет проводиться 9 июня», — рассказал он журналистам.

По словам Мельникова, 6 июня состоятся парламентские слушания по законопроекту.

Напомним, в минувшую пятницу сообщалось, что срок представления поправок в законопроект о реновации жилого фонда в Москве был продлен по единогласному решению ГД по итогам пленарного заседания.