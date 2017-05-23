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Общество
Госдума перенесла слушания по проекту закона о реновации в Москве

Госдума перенесла слушания по проекту закона о реновации в Москве

14:48  23 Мая 2017
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Госдума перенесла слушания по проекту закона о реновации в Москве

Москва, 23 мая. Первый зампред нижней палаты Иван Мельников сообщил, что законопроект о реновации жилья в Москве будет рассмотрен депутатами Государственной думы 9 мая. 

«Второе чтение этого законопроекта будет проводиться 9 июня», — рассказал он журналистам. 

По словам Мельникова, 6 июня состоятся парламентские слушания по законопроекту.

Напомним, в минувшую пятницу сообщалось, что срок представления поправок в законопроект о реновации жилого фонда в Москве был продлен по единогласному решению ГД по итогам пленарного заседания. 

 

#москва #госдума #реновация
Тимур Румянцев
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