В ЮАР провели третью успешную пересадку полового органа

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Кейптаун, 23 мая. Хирурги из Южной Африки провели третью в мире операцию по пересадке полового органа. Операцию провели в Кейптауне 21 апреля. Руководил группой специалистов профессор Андре ван дер Мерве.

40-летний пациент потерял пенис в возрасте 23 лет из-за обрезания. Сейчас, по словам медиков, он чувствует себя хорошо. На восстановление мочеиспускательной и репродуктивной функции у него уйдет около полугода. Кроме того, ему сделают медицинскую татуировку, чтобы устранить расхождение в цвете между пересаженным органом и телом.

Это уже третья в мире удачно проведённая трансплантация пениса. Каждый раз операцию проводил Андре ван дер Мерве. Первый раз хирургическое вмешательство также провели в ЮАР. Тогда пациент лишился полового органа также из-за неудачного обряда обрезания.

