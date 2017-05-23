Ревнивец под Волгоградом выложил в Сеть интим-фото своей бывшей возлюбленной

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Волгоград, 23 мая. Уголовным делом закончилось для жителя Волгоградской области желание отомстить своей бывшей возлюбленной. Он опубликовал в Интернете пикантные снимки экс-пассии, зарегистрировавшись под вымышленным именем.

27-летняя женщина обратилась за защитой в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов не составило труда вычислить того, кто прятался за фейковой страницей.

Им оказался 36-летний мужчина, с которым молодая женщина ранее вела совместную жизнь, а позже рассталась, отдав предпочтение новым отношениям. Выяснилось, что он не смог простить ей такого поступка и решил отомстить доступным ему способом.

В результате горе-ревнивец стал фигурантом уголовного дела, сообщает региональное управление МВД. Статья «Неприкосновенность частной жизни», которую ему вменяют, предусматривает до двух лет лишения свободы.