Защита предполагаемого убийцы российского пилота обжалует приговор в Турции

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Анкара, 23 мая. Защита турецкого гражданина Альпарслана Челика, который подозревается в убийстве российского пилота Олега Пешкова, намерена обжаловать приговор суда.

Отметим, что речь идет о деле, связанном с незаконным владением оружия. Дело об убийстве летчика рассматривается отдельно.

Днем ранее суд города Измира приговорил Челика к пяти годам тюрьмы за незаконное владение оружия. Адвокат подсудимого Мурат Устюндаг утверждает, что обнаруженное у его клиента оружие не принадлежало Челику, о чем свидетельствует отсутствие на нем его отпечатков пальцев. На самом деле оружие зарегистрировано на имя туркменского полевого командира Османа Салиха.

«Мы готовим кассационную жалобу, которая может быть рассмотрена судом высшей инстанции в срок от двух до четырех месяцев», — отметил Устюндаг.

Напомним, что в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24. Поводом для атаки стало якобы имевшее место нарушение границ, хотя российское руководство сразу заявило, что самолет ни разу не входил в воздушное пространство Турции. Летчик сбитого бомбардировщика успел катапультироваться, однако был расстрелян Челиком и другими боевиками с земли, пока спускался на парашюте.