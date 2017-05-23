«Поднимавшего настроение» стрельбой по машинам мужчину задержали в Петербурге

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Санкт-Петербург, 23 мая. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали жителя города, который стрелял из пневматического пистолета по машине.

Инцидент произошел на прошлой неделе на Серебристом бульваре. Как передает издание «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», пьяный мужчина стрелял из окна своего дома «для поднятия настроения». В результате он разбил стекла одного из автомобилей.

«Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — отметили полицейские.

Ранее стало известно о том, что участники свадебного кортежа в Нижневартовске открыли стрельбу.