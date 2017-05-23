ДНР: ВСУ сосредоточили огонь на окраинах Донецка, ранены два человека

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Донецк, 23 мая. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили 1 153 боеприпасов по территории Донецкой народной республики. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, в результате обстрелов ВСУ ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил ДНР. Под ударами артиллерии ВСУ оказались Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также Ясиноватая, Крутая Балка, Яковлевка, Минеральное, Спартак, Докучаевск и Ясное. В ходе обстрелов украинские силовики выпустили по территории ДНР более 20 реактивных снарядов РСЗО «Град», 174 артиллерийских снаряда калибрами 152 и 122 мм, а также 78 танковых снарядов и более 700 мин.

Кроме того, из-за обстрелов ВСУ ранение получил мирный житель поселка Яковлевка. Также обстрелами были повреждены пять жилых домов в Киевском и Куйбышевском районах Донецка.