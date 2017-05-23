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Общество
Ариана Гранде прервала европейское турне после теракта в Манчестере

Ариана Гранде прервала европейское турне после теракта в Манчестере

14:25  23 Мая 2017
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Ариана Гранде прервала европейское турне после теракта в Манчестере

Вашингтон, 23 мая. Американская певица Ариана Гранде отменила все концерты, которые она предполагала дать в рамках своего европейского турне. Такое решение принято после трагедии в Манчестере.

На своей странице Twitter она выразила слова сочувствия в связи с произошедшим терактом.

«От всего сердца, мне так жаль. У меня нет слов», — написала певица.

Концерты Гранде в рамках турне Dangerous Woman ("Опасная женщина") должны были состояться также в Бельгии, Польше, Швейцарии и Германии, пишет Утро.ру.

#гранде
Алексей Громов
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