Ариана Гранде прервала европейское турне после теракта в Манчестере
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Вашингтон, 23 мая. Американская певица Ариана Гранде отменила все концерты, которые она предполагала дать в рамках своего европейского турне. Такое решение принято после трагедии в Манчестере.
На своей странице Twitter она выразила слова сочувствия в связи с произошедшим терактом.
«От всего сердца, мне так жаль. У меня нет слов», — написала певица.
Концерты Гранде в рамках турне Dangerous Woman ("Опасная женщина") должны были состояться также в Бельгии, Польше, Швейцарии и Германии, пишет Утро.ру.
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