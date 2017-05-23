Тоталитарная секта: зачем Украина приняла закон о языковых квотах на телевидении

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Депутаты Верховной рады Украины приняли закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75 процентов на фильмы и телепередачи на украинском языке. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о действиях украинского руководства.

Решение о введении квот на украинском телевидении поддержали 269 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Отметим, что документ еще должен будет подписать президент Украины Петр Порошенко. Однако нет никаких сомнений, что он его подпишет.

Кроме того, закон предусматривает, что телерадиокомпании показывают фильмы и передачи, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на украинском языке. Исключение составляют киноленты и программы (кроме детских и анимационных), которые были созданы до 1 августа 1991 года.

Кандидат исторических наук, политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов в комментарии ФАН заметил, что применительно к политике Украины — это логичный шаг. В свете блока на российские социальные сети, СМИ и прочее нужно отсекать себя и от русского языка. Об этом с самого начала говорили в России. Украинцы, скачущие на майдане, не верили. Ну, вот теперь придется поверить.

«Вообще же, в глобальном смысле Украина загоняет себя таким образом в культурное и информационное гетто. Но такая изоляция выгодна правящим элитам. Так легче выдумывать собственную историю, собственную «богатую культуру», и переформатировать мышление граждан. Потому, что мова сейчас — это, кстати, не единая и очень подвижная лингвистическая система. Проще говоря, Украина теперь может выдумать и свой «украинский новояз». Наличие такого специфического, выдуманного языка — это один из признаков тоталитарной секты. Ну, просто так легче контролировать сознание адепта», — пояснил Александр Чаусов.

Вообще, заметил эксперт, когда вся эта маразматическая конструкция под названием «украинское государство» в итоге рухнет, местным жителям придется весьма тяжело. Не только в материальном, но и в интеллектуальном плане.

«Их же элементарно понимать окружающие не будут. В том числе и русские, которые сейчас хоть как-то мову воспринимают. Потому, что в условиях такой информационной изоляции она изменится до неузнаваемости. Но это, как говориться, проблемы другого государства, это майданный выбор украинцев, так что пусть радуются. Еще один шаг к «незалежности» сделан. Сейчас они еще визы с Россией введут, и вообще, видимо, проблем на Украине не останется. Будет практически готовое «европейское государство», ну, или готовое европейское гетто, это уж как удобнее будет цивилизованным и полноправным членам Единой Европы», — резюмировал Александр Чаусов.

Эксперт Института стран СНГ Артем Журко, беседуя с ФАН, отметил: данный закон нужно трактовать следующим образом — «75% квоты не на русском языке». И это принципиально важно.

«Потому, что главная цель — это не популяризация украинского языка, а максимальное ограничение на русскую речь в эфире. Что бы ни говорили инициаторы законопроекта, а при всех потугах украинизации последних лет качество самой украинской речи в трансляции телеканалов значительно ухудшилось. Появились новые, неслыханные доселе слова, регионализмы и в частности полонизмы, попросту выдуманные и никогда не свойственные украинской речи. Если раньше в быту невозможно было вообще услышать чистую украинскую речь, и телевидение становилось некой отдушиной, то в последние же годы ситуация кардинально изменилась. Доходит даже до смешного, когда украиноговорящий просит разъяснить ему то или иное якобы украинское слово. Связанно это с тем что, во-первых, упало качество образования. Во-вторых, с нашествием людей в профессию, которые, в общем-то, не имели о ней малейшего представления. Тем не менее на внедрение новых слов никто не обращает внимание. Более того, оно молчаливо поощряется, главное — «чтобы не как у москалей», и этого достаточно», — уверен Журко.

«Передача считается выполненной на государственном языке, если все реплики ведущих выполнены на государственном языке…» — говорится в законе. По мнению эксперта, такая формулировка оставляет лазейку для закрытия неугодных СМИ. Достаточно проскользнувшего в речи русского слова, и это уже основание, как минимум, для штрафа.

«Опыт с постоянными украинскими титрами в фильмах к нужному для украинизаторов результату не привел. Поэтому теперь делается расчет на полный дубляж. Как видим, взрослым еще оставили возможность смотреть советские фильмы в оригинальной озвучке, но уже детям слушать русскую речь будет запрещено. Детский сегмент будет полностью украинским. Исходя из положений, все наследие того же «Союзмультфильма» строго-настрого должно быть украинизировано. Таким образом, даже в языковом вопросе государство Украина работает над разрывом связи поколений — родную русскую речь, на которой росли родители, планируется заменить чужеродной. Майданная власть планомерно двигается по пути запретов и ограничений в попытках создать в многонациональном разнообразии мононациональное государство. Безусловно, все эти попытки к должному результату не приведут. Более того, как показал опыт предыдущих украинизаций, они пойдут во вред самому украинскому языку. В то же время нельзя не отметить и находчивость самого украинского народа, который еще в первые волны украинизаций запасся спутниковыми тарелками и самостоятельно решает, что и на каком языке ему смотреть», — резюмировал Артем Журко.