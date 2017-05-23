«Манчестер Юнайтед» из-за теракта отменил пресс-конференцию перед финалом ЛЕ

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Манчестер, 23 мая. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» решил не проводить предматчевую пресс-конференцию в преддверии финального матча Лиги Европы с голландским «Аяксом». Об этом сообщает информационное агентство France-Presse.

Напомним, в понедельник вечером по окончании концерта американской певицы Арианы Гранде на стадионе «Манчестер Арена» прогремел взрыв. Взрывное устройство сдетонировало в холле. Полиция квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта в Манчестере погибли 22 человека, более 50 человек пострадали.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что правоохранительные органы установили личность исполнителя террористического акта.