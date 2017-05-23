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Спорт
«Манчестер Юнайтед» из-за теракта отменил пресс-конференцию перед финалом ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» из-за теракта отменил пресс-конференцию перед финалом ЛЕ

14:24  23 Мая 2017
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«Манчестер Юнайтед» отменил пресс-конференцию перед финалом ЛЕ после теракта

Манчестер, 23 мая. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» решил не проводить предматчевую пресс-конференцию в преддверии финального матча Лиги Европы с голландским «Аяксом». Об этом сообщает информационное агентство France-Presse.

Напомним, в понедельник вечером по окончании концерта американской певицы Арианы Гранде на стадионе «Манчестер Арена» прогремел взрыв. Взрывное устройство сдетонировало в холле. Полиция квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта в Манчестере погибли 22 человека, более 50 человек пострадали.

«Манчестер Юнайтед» отменил пресс-конференцию перед финалом ЛЕ после теракта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что правоохранительные органы установили личность исполнителя террористического акта.

 

#взрыв #теракт #манчестер
Дана Балан
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