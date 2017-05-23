Всемирный банк прогнозирует сокращение числа бедных в России

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Вашингтон, 23 мая. Уровень бедности в России в 2017-2019 гг. будет постепенно снижаться ввиду замедления инфляции и роста доходов населения. Таков прогноз Всемирного банка.

По мнению специалистов международной организации, с 2017 года доля бедного населения России будет постепенно, но стабильно снижаться. Так, если в 2016 году доля бедного населения в России оценивалась в 13,5%, то в 2017 году этот показатель снизится до 13%, в 2018-м — до 12,3%, в 2019-м — до 11,6%.

Кроме того, увеличатся реальные доходы населения, говорится в докладе ВБ. Это будет связано отчасти с повышением пенсий, проиндексированных на уровень инфляции 2016 года. Правда, рост этот окажется не очень значительным.

В целом же прогноз несколько ухудшился: если ранее специалисты организации ожидали, что рост российской экономики в 2017 году составит 1,5%, то теперь этот показатель, по их мнению, составит всего 1,3%.