Китайский батискаф «Цзяолун» погрузился в Марианскую впадину

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Пекин, 23 мая. Китайский глубоководный аппарат «Цзяолун» сегодня начал первое погружение в Бездну Челленджера в Марианской впадине и достиг самой глубокой точки Земли, передает «Синьхуа».

Батискаф пробыл шесть дней судне «Сянъянхун-09», которое доставило аппарат к самой глубокой точке поверхности планеты – Бездне Челленджера. Известно, что ранним утром, около 7-00 «Цзяолун» начал погружение. Отметим, что первое погружение рассчитано на 9 часов, за это время научные сотрудники испытают оборудование и возьмут образцы осадочных пород и воды в Марианской впадине. Последний раз «Цзяолун» погружался в Бездну Челленджера на глубину свыше семи километров в 2012 году.