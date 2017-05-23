В Алеппо восстанавливают спортивный комплекс для детей

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Алеппо, 23 мая. В освобожденном от боевиков городе восстанавливают стадионы и спортивные центры, снова открылись детские секции.

Спортивный комплекс Алеппо восстанавливают при поддержке сирийского правительства, власти выделили 250 миллионов лир, но даже этих средств не хватит на полную реконструкцию всех объектов стадиона. На полную мощность он сможет работать только в новом учебном году.

Уже сейчас в спортивном комплексе идут занятия с юными сирийцами. Дзюдо, тяжелая атлетика и футбол — тренировки проходят под открытым небом. Часто занятия проходят под шум строительных инструментов, рабочие стремятся как можно быстрее восстановить спортивный объект для детей.