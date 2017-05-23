Пропавшую без вести 12-летнюю девочку разыскивают на Кубани

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Краснодар, 23 мая. 12-летняя девочка пропала без вести на Кубани. В настоящее время ребенка разыскивают около 250 сотрудников полиции, МЧС, администрации Крымского района и казачества.

Как говорится в сообщении ГУ МВД по Краснодарскому краю, накануне о пропаже дочери сообщила жительница поселка Новопокровский Крымского района. По ее словам, девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Сейчас правоохранители опрашивают родственников и знакомых несовершеннолетней, проверяют службы такси и вокзалы Крымского района, заброшенные хозяйственные постройки, обследуют лесной массив у поселка, передает «Свободная пресса».

Напомним, в минувшую среду сообщалось, что в Константиновском районе Ростовской области бесследно исчезла 15-летняя Татьяна Черней.