Дети играли: подросток в Подмосковье выстрелил в ногу школьнику и отнял у него iPhone

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Москва, 23 мая. Ученик 10 класса школы №4 в Звенигороде отобрал iPhone у восьмиклассника и выстрелил ему в ногу из пистолета.

Инцидент произошел на перемене. Подросток толкнул владельца телефона в плечо и отнял у него гаджет. Когда школьник попытался вернуть свой телефон, десятиклассник выстрелил ему в ногу из пистолета для игры в страйкбол. Пластиковая пуля не пробила кожу, однако на ноге у мальчика образовалась гематома. Кроме того, у него был диагностирован сильный шок. Дежурный педагог вызвала полицию и «скорую». Пистолет изъяли, а пострадавшему оказали медицинскую помощь.

При этом директор школы уверяет, что дети просто играли. Старшеклассник заявил, что сделал это не со зла, а хотел поиграть.

Теперь материалы дела изучает полиция, после чего десятиклассника могут поставить на учет. Директор охарактеризовала его как тихого спокойного мальчика из благополучной семьи, который сажал «Лес Победы» и убирался в квартирах ветеранов к 9 мая, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».