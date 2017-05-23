Торговый центр в Манчестере открыли после эвакуации из-за хлопка

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Манчестер, 23 мая. Торговый комплекс Arndale, расположенный в центре Манчестера, откуда ранее были эвакуированы посетители, открыли. Об этом сегодня сообщает телеканал Sky News.

Напомним, ранее британская полиция сообщила, что расследует инцидент в торговом центре. Очевидцы рассказывали про звук, который напоминал взрыв. Посетители начали массово убегать из помещения. По имеющейся информации, правоохранители задержали одного человека.

Напомним, накануне на стадионе «Манчестер Арена» произошел террористический акт, в результате которого погибли 22 человека, в больницы попали 59 раненых. Полиция сообщила, что теракт устроил смертник.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что полиция установила личность исполнителя теракта.