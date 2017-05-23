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Ученые нашли гены, ответственные за врожденный интеллект

Ученые нашли гены, ответственные за врожденный интеллект

14:17  23 Мая 2017
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Ученые нашли гены, ответственные за врожденный интеллект

Нью-Йорк, 23 мая. Американские ученые обнаружили биологические основы интеллекта, с помощью которых формируется мозг человека.

Однако эксперты призывают не забывать о влиянии образования и уровня IQ на интеллектуальное развитие человека.

В ходе исследований ученые выявили ген, который отвечает за формирование интеллекта. Для этого были проанализированы 80 тысяч геномов, из них 52 гена отвечают за формирование человеческого интеллекта.

Ученые нашли гены, ответственные за врожденный интеллект

Исследователи связали геномные варианты и фенотипические признаки человека. Оказалось, что последовательность ДНК чаще всего оказывается в некодирующих областях ДНК. С помощью ассоциативного анализа экспертам удалось установить регулируемые неизвестные гены, передает «Ридус».

Известно, что 52 гена, которые имеют связь с интеллектом, влияют на регуляцию развития нервной системы и механизм программируемой гибели клеток.

#мозг
Алексей Громов
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