Ученые нашли гены, ответственные за врожденный интеллект

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Нью-Йорк, 23 мая. Американские ученые обнаружили биологические основы интеллекта, с помощью которых формируется мозг человека.

Однако эксперты призывают не забывать о влиянии образования и уровня IQ на интеллектуальное развитие человека.

В ходе исследований ученые выявили ген, который отвечает за формирование интеллекта. Для этого были проанализированы 80 тысяч геномов, из них 52 гена отвечают за формирование человеческого интеллекта.

Исследователи связали геномные варианты и фенотипические признаки человека. Оказалось, что последовательность ДНК чаще всего оказывается в некодирующих областях ДНК. С помощью ассоциативного анализа экспертам удалось установить регулируемые неизвестные гены, передает «Ридус».

Известно, что 52 гена, которые имеют связь с интеллектом, влияют на регуляцию развития нервной системы и механизм программируемой гибели клеток.