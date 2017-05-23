Воздушный парад с участием вертолетов и истребителей пройдет в Петербурге

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 23 мая. Многоцелевые истребители и ударные вертолеты примут участие в параде, который пройдет на военном аэродроме «Пушкин» 4 июня. Мероприятие посвящено 75-летию со дня образования шестой армии ВВС и ПВО.

В небо поднимутся вертолеты Ка-52 и Ми-24, а также истребители МиГ-31БМ и Су-34. Пилоты уже оттачивают свое мастерство, проводя тренировочные полеты. Зрители смогут не только понаблюдать за возможностями машин в воздухе, но и увидеть их на земле. В параде будет задействовано более трех десятков вертолетов и самолетов, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Кроме того, гостей праздника угостят обедом из полевой кухни, перед ними выступят артисты из ансамбля песни и пляски Западного военного округа. Посещение аэродрома будет бесплатным.