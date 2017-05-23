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Политика
Спецсоветник Могерини объявила о намерении ЕС изменить минский формат

Спецсоветник Могерини объявила о намерении ЕС изменить минский формат

14:31  23 Мая 2017
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Спецсоветник Могерини объявила о намерении ЕС изменить минский формат

Брюссель, 23 мая. Минские переговоры по Донбассу не находятся на грани распада. Так считает специальный советник главы европейской дипломатии Натали Точчи.

«Факт в том, что он уже давно не дает результатов. Мы должны вернуться к обсуждению минского переговорного процесса и, возможно, как-то его обновить», — подчеркнула она.

Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о том, что украинская сторона пытается выйти из минского процесса, посвященного мирному урегулированию регионального конфликта.

#евросоюз #донбасс
Алексей Громов
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