Спецсоветник Могерини объявила о намерении ЕС изменить минский формат

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Брюссель, 23 мая. Минские переговоры по Донбассу не находятся на грани распада. Так считает специальный советник главы европейской дипломатии Натали Точчи.

«Факт в том, что он уже давно не дает результатов. Мы должны вернуться к обсуждению минского переговорного процесса и, возможно, как-то его обновить», — подчеркнула она.

Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о том, что украинская сторона пытается выйти из минского процесса, посвященного мирному урегулированию регионального конфликта.