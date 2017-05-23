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Экономика
Объявлены цены на обновленный хэтчбэк Kia Picanto для России

Объявлены цены на обновленный хэтчбэк Kia Picanto для России

13:58  23 Мая 2017
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Объявлены цены на обновленный хэтчбэк Kia Picanto для России

Москва, 23 мая. Южнокорейский автогигант Kia Motors озвучил стоимость обновленной версии хэтчбэка Kia Picanto для России.

Автомобиль имеет передний привод, два типа бензинового атмосферного двигателя (механика и автомат) и два типа трансмиссий на усмотрение покупателя.

Объявлены цены на обновленный хэтчбэк Kia Picanto для России

Classic считается базовой версией, цена этой сборки составляет 549,9 тыс. рублей. Версию Comfort можно будет приобрести за 634,9 или 674,9 тыс. рублей, Luxe — за 754,9 тыс. рублей, Prestige — за  794,9 тыс. рублей, а GT Line — за 854,9 тыс. рублей.  

Геннадий Плющев
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