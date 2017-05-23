Объявлены цены на обновленный хэтчбэк Kia Picanto для России

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Москва, 23 мая. Южнокорейский автогигант Kia Motors озвучил стоимость обновленной версии хэтчбэка Kia Picanto для России.

Автомобиль имеет передний привод, два типа бензинового атмосферного двигателя (механика и автомат) и два типа трансмиссий на усмотрение покупателя.

Classic считается базовой версией, цена этой сборки составляет 549,9 тыс. рублей. Версию Comfort можно будет приобрести за 634,9 или 674,9 тыс. рублей, Luxe — за 754,9 тыс. рублей, Prestige — за 794,9 тыс. рублей, а GT Line — за 854,9 тыс. рублей.