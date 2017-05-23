Полиция арестовала подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере

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Лондон, 23 мая. Полиция арестовала причастного к террористическому акту на стадионе в Манчестере. Как стало известно, подозреваемым оказался 23-летний молодой человек.

Как сообщают иностранные СМИ, в настоящее время некоторые улицы в центре Манчестера перекрыты, передает RT.

Breaking: Man, 23, arrested in south Manchester over Arena terror attackhttps://t.co/uM1vulqxzK — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) May 23, 2017

Ранее премьер-министр страны Тереза Мэй сообщила, что правоохранители располагают данными о личности исполнителя террористического акта в Манчестере. По ее словам, взрывное устройство у одного из выходов привел в действие смертник, который действовал в одиночку.