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Полиция арестовала подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере

Полиция арестовала подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере

14:09  23 Мая 2017
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Полиция арестовала подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере

Лондон, 23 мая. Полиция арестовала причастного к террористическому акту на стадионе в Манчестере. Как стало известно, подозреваемым оказался 23-летний молодой человек.

Как сообщают иностранные СМИ, в настоящее время некоторые улицы в центре Манчестера перекрыты, передает RT.

Ранее премьер-министр страны Тереза Мэй сообщила, что правоохранители располагают данными о личности исполнителя террористического акта в Манчестере. По ее словам, взрывное устройство у одного из выходов привел в действие смертник, который действовал в одиночку.

 

#манчестер
Тимур Румянцев
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