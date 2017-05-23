ДНР ввела продуктовую блокаду Украины

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Донецк, 23 мая. Власти Донецкой народной республики ввели ограничения на ввоз украинских товаров на территорию республики. Об этом сообщает пресс-служба Совета министров ДНР.

Согласно постановлению министерства доходов и сборов ДНР, с 22 мая запрещается ввоз товаров с территории Украины, перемещаемых через линию соприкосновения. Запрет не распространяется на граждан ДНР, осуществляющих ввоз товаров для личного пользования.

Граждане ДНР могут осуществлять ввоз товаров не чаще одного раза в сутки. Один человек имеет право ввозить до пяти килограммов свежего мяса, три литра молока, а также 50 килограммов овощей и 50 килограммов фруктов.

Стоит отметить, что накануне на сайте президента Украины появилась петиция, призывающая вслед за блокировкой российских соцсетей на Украине отказаться от матрешек, водки и балалаек. Также автор петиции предложил сослать всех медведей в Сибирь, передает URA.RU.