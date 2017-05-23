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Экономика
Ирак согласился продлить соглашение о сокращении нефтедобычи

Ирак согласился продлить соглашение о сокращении нефтедобычи

14:08  23 Мая 2017
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Ирак согласился продлить соглашение о сокращении нефтедобычи

Багдад, 23 мая. Ирак выполнил свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соответствующего соглашения ОПЕК и других нефтедобывающих стран и поддерживает пролонгацию документа. Об этом сообщил министр нефтяной промышленности страны Джаббар аль-Лаиби, передает Reuters. 

Ирак, который является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК, подтвердил, что снизил производство нефти до прописанного в документе уровня, а также выразил готовность к продолжению соглашения. При этом Ирак пообещал провести ряд мер, направленных на достижение роста мирового спроса на нефть. В их числе — поддержание резервных мощностей, улучшение экспортной инфраструктуры, реализация новых технологий в сфере разведки и добычи нефти и т.д. 

Напомним, в соответствии с условиями соглашения Ирак сократил добычу нефти на 210 тыс. баррелей в сутки. 

#ирак
Владимир Багров
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