Новости США: New York Times и фейки Белого дома, Иран высмеял визит Трампа в Эр-Рияд

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США, 23 мая. Репортеры газеты The New York Times обвинили Белый дом в распространении фейковых новостей, президент Ирана Хасан Рухани раскритиковал визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Иран раскритиковал визит Трампа в Эр-Рияд

Президент Ирана Хасан Рухани, недавно переизбранный на выборах подавляющим количеством голосов, подверг критике визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, сообщает The New York Times. Он сказал, что этот визит был театрализованным представлением, и высмеял тот факт, что Трамп поддерживает монархию, которая «в глаза не видела избирательной урны». При этом Рухани заявил, что хотел бы улучшить отношения со штатами.

Давление на ФБР

По словам нынешних и бывших чиновников Федерального бюро расследований, президент Трамп в марте попросил двух высших должностных лиц бюро помочь ему приостановить расследование ФБР в отношении возможной связи его кампании с российским правительством, сообщает The Washington Post. Оба чиновника отказались выполнить его просьбу, так как сочли ее неуместной. Кроме того, утверждается, что были попытки повлиять напрямую на директора бюро Джеймса Коми, чтобы он прекратил расследование дела Майкла Флинна.

Фейковые новости от Белого дома

Репортер газеты The New York Times сообщает, что редакция получала поддельные новости от администрации Трампа. Ранее президент обвинил новостную организацию в распространении «фейковых» новостей. Репортер сказала, что они действительно проверяют новости на правдивость и не будут публиковать ложь.

Половые признаки Google

Google пытался блокировать освещение в СМИ дела о дискриминации по половому признаку внутри их компании, сообщает The Guardian. Судебные документы показывают, что компания Google безуспешно утверждала, что судья должен отклонить иск, поданный Министерством труда США (DoL). Кроме того, в Google утверждали, что прокурор, возможно, нарушил этические правила, дав интервью газете Guardian 7 апреля.

Резиденция президента и дыры в асфальте

Согласно предупреждению, полученному по электронной почте от города Палм-Бич во Флориде, у входа в клуб Мар-а-Лаго, принадлежащий президенту Дональду Трампу, образовалась дыра, ведущая под землю, сообщает WFTV. Провал расположен к западу от южного входа в Мар-а-Лаго.

«Пилюля Косби»

Один из ресторанов в Вашингтоне представил посетителям новый коктейль «Пилюля Косби», названный «в честь» актера Билла Косби, сообщает Huffington Post. В бокале с коктейлем действительно плавают пилюли. Один из владельцев ресторана сказал, что цель этого нововведения — просвещать людей о таком понятии, как «изнасилование на свидании». «Коктейль повышает сознательность людей», — сказал один из владельцев ресторана. Позднее напиток был убран из меню.

Напомним, что в 2015 году Билу Косби предъявили обвинение в сексуальном насилии. Сам актер признался, что подмешивал в бокалы своих жертв снотворное.

Грант на электрификацию

Федеральная транзитная администрация заявила в понедельник, что она одобрит грант в размере 647 млн долларов США на электрификацию железнодорожных путей Caltrain, что почти удваивает пропускную способность на перегруженном маршруте от Сан-Хосе до Сан-Франциско, сообщает Mercury News. Также известно, что конгрессмены от Республиканской партии пытались заставить администрацию отклонить заявку от Caltrain.

Миллионеры и биткоины

Если бы вы купили биткоины на сумму 100 долларов 7 лет назад, то сегодня у вас было бы уже 75 миллионов, пишет Business Insider. За год стоимость валюты выросла на 130%.