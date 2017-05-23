СК РФ назвал причину обысков в «Гоголь-центре»

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Москва, 23 мая. Представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова назвала причину обысков у худрука «Гоголь-Центра» Кирилла Серебренникова.

Выяснилось, что обыски проходили в рамках возбужденного уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в 2014 году. Деньги были выделены автономной некоммерческой организацией «Седьмая студия».

Иванова уточнила, что обыски прошли сразу по нескольким адресам в различных субъектах федерации, в том числе по месту работы и по месту жительства Серебренникова, передает «Газета.Ru».

Ранее стало известно об обыске в «Гоголь-центре». Силовики, в том числе ОМОН, пришли в квартиру к Кириллу Серебренникову в рамках уголовного дела.