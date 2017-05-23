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Сирия: «Спецназ из СССР» показал обугленные трупы боевиков ИГИЛ в провинции Хама

Сирия: «Спецназ из СССР» показал обугленные трупы боевиков ИГИЛ в провинции Хама

13:51  23 Мая 2017
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Сирия: «Спецназ из СССР» показал обугленные трупы боевиков ИГИЛ в провинции Хама

Москва, 23 мая. Видео с запечатленными трупами террористов «Исламского государства»* (ИГИЛ*), ликвидированных в сирийской провинции Хама, показал батальон Turan, прозванный в Сирии «Спецназом из СССР».

Как стало известно, силы Turan уничтожили группу боевиков, которые ночью пытались проникнуть на территорию, подконтрольную правительственным войскам. Оператор заснял лежащие на земле трупы и оружие, а также пикап террористов, взорванный выстрелом из гранатомета.

Отметим, что в батальон Turan входят уроженцы бывших республик Советского Союза, которые воюют в провинции Хама на стороне правительственных сил Сирии.

Ранее стало известно, что боевики ИГИЛ перенесли штаб группировки из иракского города Мосул, практически освобожденного иракской армией и народным ополчением, в провинцию Эль-Хавиджа.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #хама #игил
Тимур Румянцев
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