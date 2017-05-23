Паника в ТЦ Манчестера: полиция задержала подозрительного мужчину

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Лондон, 23 мая. Похожий на взрыв звук раздался в торговом центре Arndale в центре Манчестера, где накануне произошел теракт на стадионе.

Очевидцы рассказали, что из ТЦ эвакуировали десятки людей после того, как раздались звуки, похожие на хлопок или выстрелы. Зона вокруг здания была оцеплена, посетителей попросили срочно покинуть территорию. Полиция занялась расследованием инцидента.

Правоохранители задержали одного человека. «Мы получили информацию о том, что полиция арестовала мужчину в торговом центре», — сообщают местные СМИ.

Напомним, вечером 22 мая взрыв прогремел на стадионе «Манчестер Арена». В результате погибли 22 человека, 59 были ранены. Теракт устроил смертник.