Разбитые сердца и молитвы: как мир отреагировал на взрыв в «Манчестер-Арене»

В Избранное

Скопировать

Весь мир выражает поддержку семьям погибших и пострадавших в результате взрыва на стадионе «Манчестер-Арена». Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Напомним, что в результате взрыва, прогремевшего понедельник вечером на стадионе «Манчестер-Арена» в городе Манчестере, погибли 22 человека, еще около 60 пострадали. По данным британской полиции, среди погибших были дети. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за смерти людей в Манчестере. Известно, что взрыв, спровоцировавший давку во время концерта американской поп-певицы Арианы Гранде, мог устроить террорист-смертник. Во всех крупных городах Великобритании усилены меры безопасности.

Интернет-пользователи со всего мира выражают соболезнования жителям Великобритании и всем, чьи друзья и родственники погибли в результате взрыва.

Оправившись от шока, люди начали поиск своих близких. Молодежь размещала фото пропавших друзей в Twitter с просьбой о репосте и в надежде на любую информацию об их состоянии и местонахождении.

HERE'S ONLY A FEW MISSING PEOPLE AT THE CONCERT. PLEASE PLEASE PLEASE RT TO HELP THEM GET FOUND!!!! #ManchesterArena #RoomForManchester pic.twitter.com/OyEhQ21GM9 — ㅤㅤjojo (@sextdan) May 23, 2017

На данный момент без вести пропавшими считаются 17-летняя Клоэ Разерфорд, 19-летний Лиам Карри, 15-летняя Оливия Кэмпбелл, Кортни Бойл и ее отчим Филип Трон, а также восьмилетняя Роуз Руссос.

Реакция мировых лидеров

Президент США Дональд Трамп заявил, что организаторы теракта — «лузеры».

«Отныне я буду называть их лузерами, потому что такие они и есть», — заявил глава Белого дома. Его супруга Мелания написала, что все ее молитвы с Манчестером.

My thoughts and prayers to the families of #Manchester. — Melania Trump (@FLOTUS) May 23, 2017

Пресс-служба Белого дома публикует черствое сообщение, символизирующее поддержку Великобритании.

«Мы абсолютно солидарны с народом Великобритании», — сказано в сообщении.

We stand in absolute solidarity with the people of the United Kingdom. pic.twitter.com/u54jWT7v6Q — The White House (@WhiteHouse) May 23, 2017

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате взрыва в Манчестере и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. «Решительно осуждаем это циничное, бесчеловечное преступление. Рассчитываем, что его заказчики не уйдут от заслуженного наказания», — говорится в сообщении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля. Владимир Путин также подтвердил готовность Москвы к наращиванию антитеррористического сотрудничества с Великобританией.

«Исполненная горем и ужасом» канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщает, что следила за отчетами из Манчестера. «Невозможно себе представить, что кто-то использует веселый поп-концерт, чтобы убить или серьезно ранить так много людей. Мое самое глубокое сочувствие всем жертвам и пострадавшим, и семьям в момент их горя и отчаяния. Люди в Великобритании, я заверяю: Германия на вашей стороне», — говорится в сообщении канцлера. Меркель добавила, что «произошедшее только усилит решимость Берлина продолжать бороться с теми, кто планирует и осуществляет столь бесчеловечные акты насилия».

Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил соболезнования британскому народу. В сообщении Елисейского дворца сказано, что Макрон был в ужасе, когда ему доложили о новом теракте.

В своем Twitter он написал: «Я обращаю свои мысли к британскому народу, жертвам и их родственникам. Мы вместе ведем борьбу с терроризмом».

J'adresse mes pensées au peuple britannique, aux victimes et à leurs proches. Nous menons ensemble le combat contre le terrorisme. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 23, 2017

Премьер-министр Эдуар Филипп назвал случившееся «гнусным преступлением» и выразил британцам «солидарность французского народа и непоколебимую дружбу».

«Самый трусливый терроризм ударил снова, атакуя, как и в Париже, — сказал Филипп. — Атака была нацелена на девочек и мальчиков, собравшихся вместе в момент праздника и радости». Говоря о Париже, глава французского кабмина имел в виду серию терактов 13 ноября 2015 года.

Мэр Парижа Анна Идальго в свою очередь сообщила, что в столице Франции в полночь погасят подсветку Эйфелевой башни в память о погибших при взрыве в Манчестере.

Теракт также осудили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель КНР Си Цзыньпин, власти Саудовской Аравии, Японии, Индии, Финляндии. Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что он «шокирован» произошедшим на «Манчестер-арене».

Deeply shocked by news from Manchester Arena. Our condolences to the victims of the attack. Praying for swift recovery of those wounded — Петро Порошенко (@poroshenko) May 23, 2017

Артисты поддержали Великобританию

Сама Ариана Гранде написала после произошедшего: «Разбита. От всего сердца, мне так жаль. У меня нет слов».

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

Алиша Бэт Мур, более известная как певица Пинк, написала в своем Twitter: «Мои мысли и молитвы с людьми из Манчестера, со всеми, кого коснулась эта беда, @ArianaGrande и всей ее командой. Душераздирающе».

My thoughts and prayers are with the people of Manchester, any one affected, @ArianaGrande and the entire crew. Heartbreaking — P!nk (@Pink) May 23, 2017

Музыканты группы The Rolling Stones также выражают соболезнования пострадавшим и погибшим: «Мы потрясены и шокированы, узнав об этих ужасных событиях в Манчестере. Выражаем наши соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия».

The Rolling Stones are deeply shocked to hear of the appalling events in Manchester & send condolences to everyone affected by this tragedy. — The Rolling Stones (@RollingStones) May 23, 2017

«Все мои мысли и молитвы сегодня вечером с Манчестером», — написала певица Дженнифер Лопес.

Thoughts, prayers and my whole ❤️ are with Manchester this evening. — Jennifer Lopez (@JLo) May 23, 2017

Свои слова поддержки выразили артисты Кэти Перри, Пола Абдул, Кайли Миноуг, Шер, Джастин Тимберлейк, подруги Арианы Гранде Ники Минаж и Тейлор Свифт, актеры Риз Уизерспун, Дуэйн Джонсон и Бетт Мидлер, и многие другие звезды.

Что происходит в Сети

Сквозь сообщения с соболезнованиями c тэгом #prayformanchester пробиваются обсуждения политики, в которых все чаще можно встретить упоминания Сирии, Украины и России.

«Жертвы и теракты будут продолжаться, пока все они не одумаются и не послушают Путина. Фактически, сейчас в мире борьбу с террором ведут только 3 страны — Сирия, Ирак, Россия!», — пишет Elephant.

Эта та самая «умеренная оппозиция»! Что, не нравится?! А в Сирии нравится... И в Ливии тоже. И в Египте, и на Украине. И далее по списку... А виновата Россия...» — пишет пользователь Coffee.

«Непонятно, зачем обычных людей на стадионе взрывать. Зашел бы в парламент или к главе ВПК США пробрался, чтобы эти алчные слизни не накаляли ситуацию на Ближнем Востоке для собственного обогащения…» — пишет Individuum.

«Шарли теперь по этому поводу нарисует карикатуру — взорвавшийся кондиционер немецкого производства», — пишет пользователь Controller.