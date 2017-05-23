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Происшествия
Цель — максимальная бойня: Мэй рассказала о детях среди жертв террориста в Манчестере

Цель — максимальная бойня: Мэй рассказала о детях среди жертв террориста в Манчестере

13:40  23 Мая 2017
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Цель — максимальная бойня: Мэй рассказала о детях среди жертв террориста в Манчестере

Лондон, 23 мая. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что среди пострадавших и погибших в теракте на Manchester Arena есть много детей.

В ходе специального обращения перед своей резиденцией на Даунинг-стрит британский премьер сообщила, что террорист, совершивший взрыв, намеренно выбрал место и время, чтобы устроить максимальную бойню.

Цель — максимальная бойня: Мэй рассказала о детях среди жертв террориста в Манчестере

Мэй подчеркнула, что жизни многих людей продолжают оставаться под угрозой. По словам премьер-министра Великобритании, в результате теракта 22 человека погибло, еще 59 человек получили травмы разной степени тяжести. Все пострадавшие находятя в госпиталях в районе Большого Манчестера.

Ранее сообщалось, что названо имя первой жертвы теракта в Манчестере.

#тереза мэй #манчестер
Алексей Громов
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