Песков назвал дату встречи Путина со спецпосланником главы Южной Кореи

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Москва, 23 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует 24 мая провести переговоры со спецпосланником президента Южной Кореи Со Ен Гилем. Об этом журналистам сообщил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

В рамках диалога стороны обсудят подготовку визита нового главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Москву.

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство иностранных дел России обеспокоено размещением на территории Южной Кореи противоракетных комплексов THAAD.