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Политика
Песков назвал дату встречи Путина со спецпосланником главы Южной Кореи

Песков назвал дату встречи Путина со спецпосланником главы Южной Кореи

14:02  23 Мая 2017
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Песков назвал дату встречи Путина со спецпосланником главы Южной Кореи

Москва, 23 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует 24 мая провести переговоры со спецпосланником президента Южной Кореи Со Ен Гилем. Об этом журналистам сообщил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

В рамках диалога стороны обсудят подготовку визита нового главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Москву.

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство иностранных дел России обеспокоено размещением на территории Южной Кореи противоракетных комплексов THAAD.

#путин #песков
Алексей Громов
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