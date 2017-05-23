Лавров обвинил Киев в отказе от мирного урегулирования в Донбассе

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Москва, 23 мая. Последние действия и высказывания украинских властей наталкивают Москву на мысли о том, что Украина намерена выйти из минского процесса. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с хорватским коллегой Давором Иво Стиэром.

Лавров отметил, что Россия, равно как и Хорватия, выступает за «последовательное и полное» выполнение минских договоренностей. Российский министр выразил надежду на то, что в Киеве обратят внимание на этот подход, на котором настаивает мировое сообщество.

Министр обратил внимание на то, что из Киева в последнее время звучат высказывания, которые «зароняют подозрения о попытках выйти из минского комплекса мер».

Напомним, в субботу президент Украины Петр Порошенко заявил об отправке на передовую в Донбасс партии «красавцев-танков» Т-80.