Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Лавров обвинил Киев в отказе от мирного урегулирования в Донбассе

Лавров обвинил Киев в отказе от мирного урегулирования в Донбассе

13:57  23 Мая 2017
142

Лавров обвинил Киев в отказе от мирного урегулирования в Донбассе

Москва, 23 мая. Последние действия и высказывания украинских властей наталкивают Москву на мысли о том, что Украина намерена выйти из минского процесса. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с хорватским коллегой Давором Иво Стиэром. 

Лавров отметил, что Россия, равно как и Хорватия, выступает за «последовательное и полное» выполнение минских договоренностей. Российский министр выразил надежду на то, что в Киеве обратят внимание на этот подход, на котором настаивает мировое сообщество. 

Министр обратил внимание на то, что из Киева в последнее время звучат высказывания, которые «зароняют подозрения о попытках выйти из минского комплекса мер». 

Напомним, в субботу президент Украины Петр Порошенко заявил об отправке на передовую в Донбасс партии «красавцев-танков» Т-80. 

#киев #лавров
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть