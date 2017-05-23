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Россия
Пальмира восстановит уничтоженные ИГИЛ памятники при помощи России

Пальмира восстановит уничтоженные ИГИЛ памятники при помощи России

13:52  23 Мая 2017
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Пальмира восстановит уничтоженные ИГИЛ памятники при помощи России

Москва, 23 мая. В столице открылся первый Международный архитектурный форум «Сохраним Пальмиру вместе».

Мероприятие, открывшееся в Центральном доме архитектора, призвано привлечь внимание общественности к делу восстановления исторических и архитектурных памятников древнего города. В мае текущего года приказом министра культуры РФ организована рабочая группа по подготовке рекомендаций для сохранения и восстановления культурных объектов Пальмиры, разрушенных боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Пальмира восстановит уничтоженные ИГИЛ памятники при помощи России

Российские специалисты по градостроению примут активное участие в восстановлении сирийских памятников. Рабочая группа, в которую вошли представители министерств обороны, культуры, иностранных дел, а также сотрудники музеев, будет координировать действия всех россиян, участвующих в восстановлении Пальмиры.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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