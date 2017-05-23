Полиция установила личность исполнителя теракта в Манчестере — Мэй

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Лондон, 23 мая. Сотрудники полиции Великобритании располагают данными о личности исполнителя террористического акта в Манчестере. Об этом заявила во вторник премьер-министр страны Тереза Мэй.

По словам Мэй, британские специальные службы думают, что им известна личность исполнителя теракта. В настоящее время назвать его имя невозможно, подчеркнула премьер.

Напомним, 22 мая вечером на стадионе «Манчестер Арена» прогремел взрыв, который полиция расценила как теракт. В результате атаки погибли 22 человека, более 50 получили ранения. Британская полиция сообщила, что взрыв устроил один смертник.

Ранее СМИ назвали имя первой погибшей в результате террористической атаки.