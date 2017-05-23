Корабли ВМФ РФ отразят атаку условного противника в Средиземном море

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Москва, 23 мая. Корабли Черноморского флота РФ, включая фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», проводят учения по сопровождению больших десантных кораблей в Средиземном море.

По словам представителя ЧФ Вячеслава Трухачева, плановое зачетное тактическое учение соединения надводных кораблей флота с силами постоянного соединения ВМФ в дальней морской зоне проходит под общим руководством заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Валерия Куликова.

Как рассказал Трухачев, новейшие фрегаты ЧФ сторожевой корабль «Сметливый», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» эскортируют десантный отряд в составе трех больших десантных кораблей в рамках первого этапа учения. Кроме того, будут проведены учения по отражению средств воздушного нападения и поиску подводной лодки условного противника, тренировки по совместному маневрированию, борьбе за живучесть и организации связи, передает газета «Известия» со ссылкой на ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что большой противолодочный корабль проекта 1155 Северного флота «Североморск» в понедельник вышел в Атлантический океан, миновав Гибралтарский пролив.