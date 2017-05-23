ВКС РФ и «Силы Тигра» ведут военную операцию на востоке провинции Алеппо

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Маскана, 23 мая. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ движутся к границам провинции Ракка.

Элитная бригада «Силы Тигра» методично выбивает боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) из восточной части провинции Алеппо. Линия обороны исламистов прорвана, «Тигры» прочно укрепились в районе города Рас Аль-Айн. Спецназ штурмует позиции джихадистов около сахарного завода, сообщает агентство «Аль-Масдар».

Российская авиация наносит ракетно-бомбовые удары по боевикам в окрестностях города Маскана. Игиловцы практически выбиты из провинции, отмечается, что для полного освобождения остается пройти всего семь километров.

* Организация запрещена на территории РФ.