Москалькова заявила, что ни один чеченский гей не просил ее защиты от «гонений»
Москва, 23 мая. Омбудсмен Татьяна Москалькова пока не получила ни одного личного обращения от гея из Чечни, который пожаловался бы ей на задержания и притеснения. Сейчас она ждет окончания проверки, которую проводит СК РФ.
Напомним, о массовых задержаниях в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации в начале апреля сообщила «Новая газета». Эту информацию опроверг пресс-секретарь президента республики Альви Каримов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Рамзан Кадыров сообщал Владимиру Путину, что никаких гонений на геев в Чечне нет. Москалькова в свою очередь обратилась к изданию, получив имена якобы подвергшихся притеснениям людей, направив обращение председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
«Ко мне пока не было ни одного обращения от потерпевших с их фамилией, именем и волеизъявлением, чтобы именно я оказала помощь в защите этих людей», — отметила она, заверив, что как только жалобы поступят, пострадавшим окажут необходимую помощь, вплоть до предоставления телохранителей или переселения в безопасное место.
В Чечню ее аппарат выедет для собственного расследования после окончания проверки СК РФ, поскольку дальнейшие действия правозащитников будут зависеть от ее результатов.