Москалькова заявила, что ни один чеченский гей не  просил ее защиты от «гонений»

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Москва, 23 мая. Омбудсмен Татьяна Москалькова пока не получила ни одного личного обращения от гея из Чечни, который пожаловался бы ей на задержания и притеснения. Сейчас она ждет окончания проверки, которую проводит СК РФ.

Напомним, о массовых задержаниях в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации в начале апреля сообщила «Новая газета». Эту информацию опроверг пресс-секретарь президента республики Альви Каримов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Рамзан Кадыров сообщал Владимиру Путину, что никаких гонений на геев в Чечне нет. Москалькова в свою очередь обратилась к изданию, получив имена якобы подвергшихся притеснениям людей, направив обращение председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

«Ко мне пока не было ни одного обращения от потерпевших с их фамилией, именем и волеизъявлением, чтобы именно я оказала помощь в защите этих людей», — отметила она, заверив, что как только жалобы поступят, пострадавшим окажут необходимую помощь, вплоть до предоставления телохранителей или переселения в безопасное место.

В Чечню ее аппарат выедет для собственного расследования после окончания проверки СК РФ, поскольку дальнейшие действия правозащитников будут зависеть от ее результатов.

