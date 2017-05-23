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Лондон, 23 мая. Взрыв на стадионе в Манчестере является терактом. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

По ее словам, взрывное устройство у одного из выходов привел в действие смертник, который действовал в одиночку.

«Сейчас мы знаем, что террорист был один», — заявила Мэй журналистам.

Взрыв в Манчестере стал «одним из худших террористических инцидентов», которые когда-либо переживала Британия, отметила Мэй.

Напомним, теракт произошел вечером 22 мая на стадионе «Манчестер Арена». По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 получили ранения.