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Весь мир
Взрыв на стадионе в Манчестере совершил смертник-одиночка — Мэй

Взрыв на стадионе в Манчестере совершил смертник-одиночка — Мэй

13:32  23 Мая 2017
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Взрыв на стадионе в Манчестере совершил смертник-одиночка — Мэй

Лондон, 23 мая. Взрыв на стадионе в Манчестере является терактом. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

По ее словам, взрывное устройство у одного из выходов привел в действие смертник, который действовал в одиночку.

«Сейчас мы знаем, что террорист был один», — заявила Мэй журналистам.

Взрыв в Манчестере стал «одним из худших террористических инцидентов», которые когда-либо переживала Британия, отметила Мэй.

Напомним, теракт произошел вечером 22 мая на стадионе «Манчестер Арена». По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 получили ранения.

 

#теракт #манчестер #мэй
Катерина Михайлиди
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