Фото окровавленной Арианы Гранде оказалось фейком двухлетней давности
Манчестер, 23 мая. Фотография певицы Арианы Гранде с окровавленным лицом, якобы сделанная после теракта на «Манчестер-Арене», оказалась фейком двухлетней давности.
Фото, за день успевшее облететь весь мир и посеять панику в соцсетях, оказалось сделано не после теракта, а в 2015 году во время съемок клипа. Певица во время теракта не пострадала и чувствует себя нормально.
После теракта она выразила соболезнования семьям погибших и пострадавшим.
«Разбита. От всего сердца, мне так жаль. У меня нет слов», — написала она в Twitter.
Напомним, ночью террористы запрещенного в России ИГ* произвели взрыв на концертной площадке Manchester Arena во время выступления Арианы Гранде. Жертвами теракта стали 22 человека, в том числе дети, еще почти шесть десятков человек были доставлены в больницы.
* Организация запрещена на территории РФ.