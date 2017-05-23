Фото окровавленной Арианы Гранде оказалось фейком двухлетней давности

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Манчестер, 23 мая. Фотография певицы Арианы Гранде с окровавленным лицом, якобы сделанная после теракта на «Манчестер-Арене», оказалась фейком двухлетней давности.

Фото, за день успевшее облететь весь мир и посеять панику в соцсетях, оказалось сделано не после теракта, а в 2015 году во время съемок клипа. Певица во время теракта не пострадала и чувствует себя нормально.

Fake News! This is NOT Ariana Grande in Manchester. It's from a filmset in 2015. Stay safe! pic.twitter.com/FhoqSISO4e — Julian Paul (@bildschirmspiel) May 22, 2017

После теракта она выразила соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

«Разбита. От всего сердца, мне так жаль. У меня нет слов», — написала она в Twitter.

Напомним, ночью террористы запрещенного в России ИГ* произвели взрыв на концертной площадке Manchester Arena во время выступления Арианы Гранде. Жертвами теракта стали 22 человека, в том числе дети, еще почти шесть десятков человек были доставлены в больницы.

* Организация запрещена на территории РФ.