Трезвые выпускники получат награду в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 23 мая. Члены общественной организации «Общее дело» призвали учащихся школ города отметить последние звонки и выпускные без алкоголя.

В течение года члены свердловского отделения объединения читали старшеклассникам лекции о вреде курения и алкоголя. В итоге целых три школы Екатеринбурга приняли решение отказаться от спиртного во время прощания со школой.

«Ребята не возражали. Подростки порядочные, им будет стыдно смотреть друг другу в глаза, если обманут», — рассказал Ura.Ru глава региональной общественной организации «Общее дело» Вячеслав Бальцевич.

Другим выпускникам школ Екатеринбурга также предлагают трезво попрощаться с детством. Для всех любителей здорового образа жизни «Общее дело» предлагает ввести хэштег #ТрезвыйПоследнийЗвонок.