Украинские националисты «закрыли» ливанский ресторан в Киеве за арабский язык

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Киев, 23 мая. Киевские националисты угрожают погромом владельцам ливанского кафе за неиспользование «мовы». В ресторан, где работают иностранцы, говорящие на арабском языке, заявилась группа радикалов из 50 человек во главе с лидером «Патриотического движения Украины» Михаилом Ковальчуком.

Они потребовали закрытия заведения из-за того, что его владельцы и сотрудники не говорят на украинском. Участники инцидента опубликовали видео, снятое во время инцидента.

По словам самого Ковальчука, поводом для скандала стала цена за кофе, который он с сотоварищами заказал в ресторане. Он оказался чуть дороже, чем предполагали посетители. Заведение предлагает кофе «на вынос» по заниженной цене, а гости предполагали выпить его за столиком.

«Я спросил, на каком информационном стенде есть информация на этот счет, чтобы клиент мог ознакомиться. Ответ на этот вопрос я не получил, попросил его говорить со мной на родном языке и принести книгу жалоб», — пишет националист в социальных сетях.

В результате разгорелся скандал. Ковальчук назвал владельцев кафе «чурбанами». По его словам, сотрудники кафе «провоцируют их на погром» и пригрозил, что через неделю этого ресторана уже не будет. Судя по видео, националисты настроены весьма решительно и агрессивно. Однако они рассказывают, что после того, как покинули ресторан, за ними побежали его сотрудники и накинулись на радикалов с ножами.

Позже Ковальчук написал на своей странице, что ресторан все же удалось зарыть.

Но уже на следующий день заведение вновь открылось и продолжило свою работу.