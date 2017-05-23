УЕФА усилит меры безопасности на финале Лиги Европы после теракта в Манчестере

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Ньон (Швейцария), 23 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций усилит меры безопасности на финальном матче Лиги Европы между английским «Манчестер Юнайтедом» и голландским «Аяксом», который состоится в грядущую субботу в Стокгольме. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Организация приняла такое решение после взрыва на стадионе «Манчестер Арена», жертвами которого стали 22 человека.

В пресс-службе УЕФА отметили, что в настоящий момент нет никакой информации, которая бы позволила предугадать, может ли стать целью террористов спортивное событие, в том числе речь идет о еврокубковом финале.

Напомним, в начале апреля возле автобуса немецкого футбольного клуба «Боруссия Дормунд» прогремел взрыв.