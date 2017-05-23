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Приамурские школьниками битами изувечили памятник Ленину

Приамурские школьниками битами изувечили памятник Ленину

13:10  23 Мая 2017
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Приамурские школьниками битами изувечили памятник Ленину

Благовещенск, 23 мая. Подростки из поселка Ушумун в Приамурье битами повредили памятник Владимиру Ленину, установленный в 1939 году. Об этом стало известно из сообщения регионального отделения КПРФ. 

«Представителю КПРФ удалось выяснить, что подростков было двое. Вооружившись предметами, напоминающими бейсбольные биты, школьники в день пионерии устроили расправу над историей своей страны», — говорится в сообщении Амурского обкома КПРФ.

Хулиганов довольно быстро вычислили. Ими оказались ученики восьмого и девятого классов ушумунской школы. 

«Нашкодившие ученики объяснили свои действиями разногласиями с политикой основателя Советского государства», — сообщили коммунисты. 

По словам директора школы, ранее ученики не были замечены в хулиганских выходках. А один из них недавно занял второе место на олимпиаде по истории. По данным КПРФ, мальчики свою вину признали и вызвались восстановить скульптуру вместе со своими родителями.

В ближайшее время в поселок прибудет инспекции по охране памятников, которая оценит нанесенный ущерб. 

Приамурские школьниками битами изувечили памятник Ленину

#кпрф #ленин
Олеся Волкова
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