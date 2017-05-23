ЛНР сообщила об исчезновении в Донбассе офицера высшего командного состава ВСУ

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Луганск, 23 мая. В зоне так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе расследуется исчезновение офицера высшего командного состава украинской армии. По словам официального представителя Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) подполковника Андрея Марочко, в настоящее время подразделения 24-й бригады ВСУ и погранслужбы Украины приведены в повышенную степень боевой готовности.

Так, разведка ЛНР установила, что в минувшее воскресенье на передовые позиции 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ для подготовки подразделений к работе главной инспекции министерства обороны Украины прибыл командир 53-й отдельной механизированной бригады Грузевич. В настоящее время расследуется исчезновение должностного лица высшего командного состава штаба группировки, передает Луганский информационный центр.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные выпустили более 80 боеприпасов по территории Луганской народной республики за минувшие сутки.