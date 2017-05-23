Ученые из США открыли новый тип планет

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Нью-Йорк, 23 мая. Американские ученые заявили о существовании синестии — нового типа планетных объектов. Исследование на эту тему было опубликовано на сайте Американского географического союза.

С помощью компьютерной программы HERCULES эксперты рассмотрели эволюцию разогретого вращающегося сфероида постоянной плотности. Ученые выяснили, что когда угловая скорость объекта превышает его орбитальную скорость, тело превращается в синестию. Чаще всего синестия появляется, когда два быстровращающихся тела сталкиваются.

Внешне космический объект напоминает пончик. Однако назвали его синестия с отсылкой на греческое слово «вместе» и имя богини архитектуры Естия. Продолжительность существования таких объектов зависит от количества материи, которая в них содержится. Со временем из синестии выделяются целые планеты и спутники, отмечает «Политэксперт».

Не исключено, что в далеком прошлом Земля и Луна тоже могли быть синестией.