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Общество
Ученые из США открыли новый тип планет

Ученые из США открыли новый тип планет

13:30  23 Мая 2017
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Ученые открыли новый тип планет

Нью-Йорк, 23 мая. Американские ученые заявили о существовании синестии — нового типа планетных объектов. Исследование на эту тему было опубликовано на сайте Американского географического союза.

С помощью компьютерной программы HERCULES эксперты рассмотрели эволюцию разогретого вращающегося сфероида постоянной плотности. Ученые выяснили, что когда угловая скорость объекта превышает его орбитальную скорость, тело превращается в синестию. Чаще всего синестия появляется, когда два быстровращающихся тела сталкиваются.

Ученые открыли новый тип планет

Внешне космический объект напоминает пончик. Однако назвали его синестия с отсылкой на греческое слово «вместе» и имя богини архитектуры Естия. Продолжительность существования таких объектов зависит от количества материи, которая в них содержится. Со временем из синестии выделяются целые планеты и спутники, отмечает «Политэксперт».

Не исключено, что в далеком прошлом Земля и Луна тоже могли быть синестией.

#космос #планета
Дима Оленин
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