Экзотика Петербурга: бизнесу предложат под хостелы для фанатов ЧМ-2018 коммуналки

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Санкт-Петербург, 23 мая. Гостей чемпионата мира по футболу-2018 разместят в аварийных квартирах Петербурга. Так чиновники хотят решить проблему увеличения количества мест для размещения болельщиков. Кроме того, с помощью продажи или сдачи в долгосрочную аренду таких квартир Смольный планирует избавиться от необходимости их ремонта, на который у города просто не хватает денег.

Об уникальной для России идее газете «Известия» рассказали в городском фонде имущества. Помимо квартир бизнесу предложат и нежилые помещения. По предварительным данным, речь идет о 150–200 объектах под хостелы в разных районах города. При этом заявки на аварийные квартиры в приоритете.

По мнению владельца петербургского хостела «1912» Дмитрия Барсова, эта инициатива будет востребована только крупными игроками, у которых есть лишние средства, однако для большинства хостельеров это «почти неподъемные деньги». «Кроме того, есть долгосрочные риски: угроза запрета размещения гостей города в жилом фонде, и тут даже неважно, какой это фонд, аварийный или нет», — добавил он.

По его словам, участники рынка не оценят попытки властей города избавиться от подобной недвижимости любым удобным способом.

На сегодняшний день в Петербурге работает около 1200 малых объектов размещения, из них более 300 — хостелы.

