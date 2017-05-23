Гонка вооружений: зачем США хотят увеличить военный бюджет на $54 млрд

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Администрация Соединенных Штатов в понедельник направила в конгресс проект бюджета на 2018 год. В нем предусмотрено значительное увеличение финансовых расходов военного ведомства. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами об американском военном бюджете.

Согласно распространенным документам, военный бюджет Пентагона на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября 2017 года, должен будет составить 639 миллиардов долларов, что на 52 миллиарда больше уровня текущего года (почти на 10%). Отмечается, что эта сумма будет включать в себя 65 миллиардов на проведение военных операций по борьбе с международным терроризмом за рубежом. Кроме того, еще два миллиарда долларов США будут добавлены по программам, которые реализуются не по линии министерства обороны Соединенных Штатов, но входят в оборонный бюджет страны.

Заметим, документ особо подчеркивает, что курс прежней администрации Барака Обамы на сокращение оборонных расходов угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов. В связи с этим новая администрация Дональда Трампа собирается сильно изменить стратегию в этом вопросе.

Для того, чтобы этот проект бюджета стал законом, потребуется одобрение со стороны обеих палат американского конгресса и подпись Трампа. «Черновик» бюджета традиционно лишь очерчивает круг приоритетов Белого дома, а реальный бюджет становится обычно результатом компромиссов и торгов между администрацией президента и конгрессом.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что с точки зрения национальных интересов США, решение администрации Дональда Трампа об увеличении военных расходов представляется логичным. Все мы прекрасно понимаем, что господство американского доллара в мировых финансовых расчетах связано не только с деятельностью Федеральной резервной системы США, печатающей эти самые доллары, не только с золотым запасом США (с 1968 года доллар золотого эквивалента не имеет), но и с военной мощью ведущей империалистической державы.

«Развитие Вооруженных Сил США в случае, если конгресс примет предложения Трампа, будет означать не только дополнительную занятость свыше 56 тысяч граждан США, которые поступят на военную службу, но и рост оборонных заказов в промышленности, которые также обеспечат новые рабочие места, причем в секторе высокотехнологическом, с высокой добавленной стоимостью, что увеличит и налоговую базу, а, значит, доходы бюджета. Все это улучшит положение на рынке труда. То же самое произойдет и в сфере науки, без чего промышленность новых систем вооружения не запустить. Дополнительные расходы по линии «борьбы с терроризмом» опять же послужат этим целям. Трамп старается выполнить свои предвыборные обещания в части реиндустриализации США, создания новых рабочих мест, выбрав для этого самый простой путь — рост военных расходов», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, для Российской Федерации оборонная и внешняя политика Трампа представляют серьезный вызов. Не потому, что он хочет напасть на РФ, нет. Но он явно намеревается втянуть нашу страну в дорогостоящую гонку вооружений, что, учитывая, разность экономических потенциалов США и РФ, может крайне негативно сказать на народном хозяйстве России.

Член экспертного совета института инновационного развития Алексей Албу в беседе с ФАН выразил мнение, что увеличение расходов на военные нужды США является прямым результатом мирового экономического кризиса. Неолиберальная модель экономики, основанная на стимуляции потребления путем кредитования, сегодня зашла в тупик.