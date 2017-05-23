Ирак: главари ИГ перенесли штаб из почти освобожденного Мосула

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Багдад, 23 мая. Террористы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* перенесли штаб группировки из иракского города Мосул, практически освобожденного иракской армией и народным ополчением, в провинцию Эль-Хавиджа.

Город Эль-Хавиджа располагается в 170 километрах южнее Мосула, в 55 километрах западнее провинции Киркук. Город находится под контролем ИГ* с 2014 года. Как сообщил РИА Новости источник в силах безопасности провинции Киркук, в Эль-Хавиджу из Мосула уже переехали все лидеры ИГ.

«Штаб был перенесен туда ввиду скорого крушения группировки в старом городе Мосула», — пояснил источник.

Напомним, операция по освобождению Мосула от ИГ началась в октябре 2016 года при содействии международной коалиции во главе с США, По данным на 16 мая, под контролем боевиков в Мосуле оставалось всего 12 кв. км.

* Организация запрещена на территории РФ.