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Москва, 23 мая. Сенатор Алексей Пушков заявил, что «украинская модель» выпрашивания денег у США идет ко дну, а политолог Владимир Можегов считает, что сворачивание Госдепом военной помощи Украине означает непрямой кивок России.

Госдепартамент США может свернуть программу военной помощи другим странам, среди которых и Украина, заменив ее кредитованием. По словам политолога Владимира Можегова, с учетом накала страстей в Белом доме и американском истеблишменте, можно предположить, что противники Дональда Трампа предпримут попытки провалить инициативу.

«Трамп всегда говорил и говорит, что, во-первых, США слишком много тратят на безвозмездную помощь партнерам, и что, во-вторых, Украина и ее проблемы не являются внешнеполитическим приоритетом Америки», — прокомментировал эксперт в интервью изданию «Свободная пресса». Можегов считает, что данную инициативу можно рассматривать, как некий кивок в сторону Москвы.