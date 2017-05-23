Лавров: Проблему Сирии не решить, раскалывая страну

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Москва, 23 мая. Продвигая методы, которые ведут к разобщенности и раскалывают Сирию по религиозным признакам, невозможно решить существующие в стране проблемы и урегулировать конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Проблемы Сирии не решить, если продвигать подходы, которые не объединяют, а раскалывают. Тем более раскалывают, вольно или невольно, по конфессиональному признаку, в том числе внутри тех течений, которые существуют в исламе», — сказал он.

Добавим, сегодня Лавров встречается со своим коллегой из Хорватии Давором Иво Стиэрой, с которым они договорились о сотрудничестве стран по многим сферам. В том числе и о взаимодействии в борьбе с международным терроризмом.