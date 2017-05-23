Мосул без ИГИЛ: кто покровительствует пыткам и убийствам мирных граждан в Ираке

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Иракские военные бьются за последние кварталы Мосула, который был захвачен террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ). Однако разделять оптимизм Запада по поводу освобождения города не стоит: выясняется, что прославляемые западными СМИ «герои» оказываются не лучше самих террористов.

Так, репортер издания Der Spiegel был приглашен полицейскими, принимавшими участие в боях под Мосулом, побывать на месте пыток над задержанными из числа гражданских лиц. Корреспондент от участия в пытках отказался, но сделал фоторепортаж.

#Iraq: a series of photos published by Spiegel shows the harrowing scenes of civilians in #Mosul being tortured by Iraqi forces pic.twitter.com/tKmjcA7NiI — Thomas van Linge (@arabthomness) May 22, 2017

Как пишет в своем блоге в «Живом журнале» политобозреватель Анатолий Несмиян (Эль-Мюрид), зрелище пыток так впечатлило репортера, что вместо планируемого названия статьи «Герои, а не террористы» был предложен заголовок «Монстры, а не герои».

«Впервые западные СМИ (@DerSPIEGEL) сообщили о том, что иракские военные пытают, насилуют и убивают мирных жителей в городе Мосул», - написал Анатолий Несмиян.

Как сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей независимый военный эксперт Антон Лавров, информация о пытках, которые проводят иракские власти, давно не являются новостью. По его словам, все дело в том, что об этом не принято говорить на Западе.

«Обвинения в том, что иракские власти и им подконтрольные структуры проводят и пытки, и незаконные задержания, и прочее подобное — это уже давно для тех, кто следит за событиями, не новость», - отметил военный эксперт.

Также Антон Лавров подчеркнул, что Запад поддерживают нынешнее иракское правительство, это его креатура и, естественно, США и их союзникам невыгодно менять руководство страны. И после окончательного освобождения Мосула никаких существенных изменений не будет, подчеркнул Антон Лавров.

«А так, всем известно, что там и чистки, и убийства, и пытки применяются», - обратил внимание эксперт.

Картина же в театре боевых действий следующая: все силы сосредоточены на северо-западе Мосула. Там проходит зачистка последних кварталов и домов, где еще скрываются боевики ИГ*. По информации издания Iraqi News, иракские полицейские в течение дня обстреливали позиции ИГ в Старом городе Мосула. Между тем боевики пытаются переправить внимание военных на провинции Дияла, где на днях два террориста-смертника активировали «пояса шахидов» на территории крупнейшей в регионе военной базы «Каракуш». Взрыв привел к трагическим последствиям: два бойца правительственной армии были убиты, еще двенадцать военнослужащих ранены.

* Организация запрещена на территории РФ.