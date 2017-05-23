Лавров: Россия и Хорватия соболезнуют британскому народу

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Москва, 23 мая. Россия и Хорватия соболезнуют британскому народу и правительству в связи с терактом в Манчестере, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По итогам переговоров с главой МИД Хорватии Давором Иво Штиром Лавров выразил соболезнования «британскому правительству, британскому народу, всем тем, кто пострадал от террористического акта» в Манчестере минувшим вечером.

В понедельник вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена» прогремел взрыв. Полиция квалифицирует произошедшее как теракт. Согласно последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения.

